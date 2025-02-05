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«Зенит» не сумел договориться с «Аль-Хилялем» о возвращении Малкома

Дата публикации: 05-02-2025

«Зениту» не удалось согласовать с «Аль-Хилялем» обратный трансфер Малкома. Информацией, ссылаясь на свои источники, поделился ресурс «РИА Новости Спорт».

Ранее СМИ сообщили о желании вингера вернуться в РПЛ.

«Переход Малкома в петербургскую команду обсуждался, сам бразилец хотел снова выступать за «Зенит». Согласовать детали перехода с «Аль-Хилялем» не получилось», - цитирует источник издание «РИА Новости Спорт».

Цвета «Зенита» бразилец защищал в 2019-2023 годах. Будучи футболистом петербуржцев, он 4 раза выигрывал чемпионат России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Контракт 27-летнего Малкома с «Аль-Хилялем» истекает в 2027 году. Рыночный ценник на него равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).

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