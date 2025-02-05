«Манчестер Юнайтед» снова потерял Шоу

Дата публикации: 05-02-2025

«Ман Юнайтед» вновь не сможет рассчитывать на Люка Шоу, пишет «UTD Menace». У защитника диагностировали очередное повреждение. На восстановление у футболиста уйдет около 4 недель.



Для Шоу сезон 2024/2025 складывается не слишком удачно. Футболист травмировался уже в третий раз с его начала. На поле в текущем сезоне англичанин появлялся всего в 3 матчах (без результативных действий).



Соглашение «красных дьяволов» с левым защитником действует до июня 2027 года. Рыночный ценник на Шоу составляет 20 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).



Ближайшую встречу «манкунианцы» проведут дома против «Лестера» в рамках 1/16 Кубка Англии.