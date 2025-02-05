Раскрыта сумма отступных за Араухо

Дата публикации: 05-02-2025

«Diario Sport» информирует, что отступные по новому соглашению Рональда Араухо с «Барселоной» равняются 65-70 млн евро. Вместе с тем в трудовом договоре прописаны определенные ограничения по выкупу футболиста. Данным пунктом не смогут воспользоваться прямые конкуренты «сине-гранатовых» по ЛЧ.



Оформить переход через выплату отступных без получения согласия от «Барселоны» смогут лишь отдельные клубы, представляющие АПЛ, а также саудовские команды.



Араухо переподписал трудовой договор с каталонцами в прошлом месяце, продлив сотрудничество с «Барселоной» до 2031 года. В сезоне 2024/2025 в активе центрбека 7 матчей с 1 голом и 1 результативной передачей.



Рыночный ценник на 25-летнего уругвайца составляет 55 млн евро (источник – Transfermarkt.de).