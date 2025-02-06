"Ливерпуль" - "Тоттенхэм". Прогноз на матч Кубка английской лиги 6 февраля

Дата публикации: 06-02-2025

«Тоттенхэм» под руководством Анге Постекоглу отправляется на «Энфилд» с особой миссией — сразиться с лидером английской Премьер-лиги.

После матчей «Ньюкасла» и «Арсенала» свою ответную полуфинальную встречу Кубка лиги проведут «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В первом поединке, состоявшемся 8 января, лондонцы добились минимальной победы со счетом 1:0 благодаря точному удару шведского полузащитника Лукаса Бергвалла на 86-й минуте. На тот момент футболисту было всего 18 лет.

Теперь же «шпорам» предстоит серьезное испытание — не только удержать добытое преимущество, но и попытаться пробиться в финал Кубка лиги. Задача осложняется тем, что «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе три победы подряд. К тому же текущий сезон для «Тоттенхэма» складывается далеко не лучшим образом — команда долгое время не могла выиграть в чемпионате. Только на прошлой неделе лондонцы прервали неудачную серию из семи матчей без побед, но даже этот результат был лишь ничьей среди шести поражений.

Учитывая форму команд, можно рассмотреть несколько вариантов ставок. Во-первых, победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) (коэффициент около 1,6). Во-вторых, общий тотал голов больше 3,5 (коэффициент около 1,7).