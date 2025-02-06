"Валенсия" – "Барселона". Прогноз на матч Кубка Испании 6 февраля

Дата публикации: 06-02-2025

Всего десять дней прошло после разгромного поражения «Валенсии» от «Барселоны» в Ла Лиге (1:7), а теперь команде Карлоса Корберана вновь предстоит сразиться с подопечными Ханси Флика — на этот раз на «Месталье»

Положение «летучих мышей» в чемпионате Испании остается сложным. Несмотря на две победы подряд в домашних матчах, клуб все еще находится в зоне вылета, отставая на четыре очка от спасительного 17-го места. Поэтому главной задачей для «Валенсии» остается борьба за сохранение прописки в элите.

Кубок Испании, по идее, уже не должен быть в приоритете для команды, но «Лос Чес» до сих пор удавалось продвигаться по турнирной сетке. При этом соперники были не самыми грозными: самым серьезным испытанием оказался «Эльденсе» — один из аутсайдеров второго дивизиона, а остальные команды представляли еще более низкие лиги.

В этот раз сенсации ожидать не стоит — «Барселона» выглядит явным фаворитом и, скорее всего, одержит победу в основное время (коэффициент — до 1.40). Также стоит обратить внимание на статистику офсайдов: в последних матчах с участием этих команд зафиксировано не так много положений «вне игры». В недавнем разгромном матче «Барса» не попадала в офсайд ни разу, тогда как «Валенсия» нарушила это правило лишь четыре раза. Поэтому можно рассмотреть ставку на тотал офсайдов меньше 6.5 (коэффициент — до 2.10).