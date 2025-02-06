Представители какой национальности суммарно принесли наибольшие трансферные отчисления в зимнее трансферное окно?

Дата публикации: 06-02-2025

Зимнее трансферное окно 2025 года закрылось в понедельник для большинства ведущих европейских лиг. Оно прошло довольно спокойно, без множества громких переходов в последний день. Самым дорогим трансфером 3 февраля стал переход Нико Гонсалеса в «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро. Крупнейшие клубы мира, как правило, проводят основные сделки по завершении сезона, когда у них больше времени на проработку трансферов и возможность точнее распределить бюджет.

Для таких лиг, как бразильская и американская, январь и начало февраля — ключевой трансферный период. В условиях растущей роли аналитики и глобального скаутинга клубы по всему миру ищут лучших игроков. Но какая нация принесла наибольшую сумму трансферных отчислений в зимние окна за последние 25 лет? Давайте разберемся.

Топ стран по суммарным доходам с зимних трансферов с 2000 года

Неудивительно, что именно бразильские футболисты принесли клубам наибольшие суммы в зимние окна. С 2000 года на трансферы игроков из Бразилии в январе было потрачено 3,64 миллиарда евро. Самым крупным переходом остается трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро в 2018 году.

На втором месте расположилась Аргентина — ее игроки были проданы на общую сумму 1,94 миллиарда евро. Самая дорогая сделка с аргентинцем в январе — переход Энцо Фернандеса в «Челси» за 121 миллион евро в 2023 году.

Третью строчку занимает Англия с 1,24 миллиарда евро. Рекордный трансфер среди англичан в зимнее окно — переход Энтони Гордона в «Ньюкасл» за 45,6 миллиона евро.

Франция и Италия также вошли в топ-5, каждая с суммарной трансферной стоимостью свыше миллиарда евро. Китай стал единственной неевропейской и несевероамериканской страной в десятке лидеров, накопив трансферные сделки на 650 миллионов евро.

США в этом рейтинге заняли лишь 26-е место.