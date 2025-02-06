Легенда «Реала» Марсело объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 06-02-2025

Легендарный бразильский защитник Марсело официально объявил о завершении карьеры, вызвав волну теплых откликов со всего футбольного мира. 36-летний футболист решил повесить бутсы на гвоздь после ухода из «Флуминенсе» в ноябре, поставив точку в своей блестящей карьере.

Марсело по праву считается одним из величайших левых защитников в истории футбола, но в первую очередь он останется в сердцах болельщиков благодаря своим 15 годам, проведенным в мадридском «Реале». Его невероятное мастерство, филигранная техника и эффектный стиль игры завораживали поклонников по всему миру, а харизматичная личность сделала его любимцем публики.

За свою карьеру Марсело провел 721 матч, забил 58 голов и отдал 117 результативных передач – выдающийся показатель для игрока обороны. Он завоевал 28 трофеев, включая пять титулов победителя Лиги чемпионов, шесть чемпионств в Ла Лиге, а также Кубок конфедераций в составе сборной Бразилии в 2012 году.

«Реал» – навсегда в сердце

В прощальном видео Марсело эмоционально высказался о своем пути:

«В 18 лет ко мне постучался «Реал», и я приехал. Я с гордостью могу сказать, что я настоящий мадридец. 16 сезонов, 25 титулов, 5 Лиг чемпионов, капитанская повязка и множество магических вечеров на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» – это уникальный клуб. Быть частью «Мадридизма» – это неописуемое чувство».

Президент «Реала» Флорентино Перес также выразил свое восхищение легендарным защитником:

«Марсело – один из величайших левых защитников в истории «Реала» и мирового футбола. Нам посчастливилось наслаждаться его игрой в течение долгих лет. Он – одна из наших величайших легенд, и «Реал» всегда будет его домом».

Марсело уходит, оставляя после себя яркое наследие, вдохновляя новые поколения и оставаясь в истории как один из самых техничных и титулованных защитников современного футбола.