36-летний Виллиан сенсационно возвращается в «Фулхэм»

Дата публикации: 06-02-2025

В один из самых драматичных моментов дедлайна «Фулхэм» совершил неожиданное подписание — вингер Виллиан вернулся в команду в статусе свободного агента. 36-летний бразилец покинул клуб летом прошлого года, перейдя в «Олимпиакос», но теперь снова готов защищать цвета «дачников».

В свой первый период в составе «Фулхэма» Виллиан сыграл 58 матчей, отметившись девятью голами. До этого он выиграл Премьер-лигу с «Челси», а затем провел не самый удачный период в «Арсенале». В общей сложности бразилец провел 317 матчей в АПЛ, забил 47 мячей и сделал 46 голевых передач. Теперь он будет выступать под 22-м номером.

Его греческий этап карьеры оказался неудачным: из-за травм он провел мало матчей, не забил ни одного гола и лишь раз ассистировал партнерам. Тем не менее, Виллиан — опытный игрок, на его счету 70 матчей за сборную Бразилии и девять забитых мячей.

В официальном заявлении клуба Виллиан поделился своими эмоциями:

"Я очень рад вернуться. Это отличная возможность снова играть за этот клуб, и я полностью мотивирован выйти на поле и приносить пользу команде."

После впечатляющей победы над «Ньюкаслом» (2:1) «Фулхэм» поднялся на девятое место в турнирной таблице и отстает всего на семь очков от зоны Лиги чемпионов. Клуб надеется, что возвращение Виллиана поможет команде Марку Силвы в борьбе за еврокубки в этом сезоне.