Хавьер Тебас: «Перес всегда стремится доказать свою правоту»

Дата публикации: 06-02-2025

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение о Флорентино Пересе, президенте «Реала».

«Мы оказались в ситуации, которую будет сложно исправить. К тому же президент мадридского клуба всегда уверен, что прав.

Я думаю, что для него было бы лучшим решением, если бы мы все пришли в офис его строительной компании ACS, встали на колени и сказали: „Извините, Флорентино, вы действительно спасаете футбол, и мы не осознали этого, пока не прочитали ваше письмо“, – отметил Тебас.

Ранее «Реал» подал жалобу в RFEF и CSD из-за спорных решений арбитров в матче против «Эспаньола».