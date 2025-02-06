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Ривалду: «Ямаль вскоре окажется в числе претендентов на титул лучшего игрока Европы и мира»

Дата публикации: 06-02-2025

 

Бывший игрок «Барселоны» Ривалду высказался о 17-летнем вингере Ламине Ямале.

«Он играет, как будто ему 25 лет, демонстрируя зрелость и уверенность. Я уверен, что с таким характером он вскоре окажется среди претендентов на титул лучшего игрока Европы и мира. Это тот игрок, которым я восхищаюсь, мне нравится его стиль игры.

Он – настоящее сокровище «Барселоны» и заслуживает всего успеха, который достигает. Я восхищаюсь тем, что он остался скромным и не позволил славе или деньгам повлиять на себя», – отметил Ривалду.

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