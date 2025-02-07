«Брага» отказалась продавать «Зениту» Саласара

Дата публикации: 07-02-2025

«Зениту» не удалось договориться о переходе Родриго Саласара. «Чемпионат», ссылаясь на источник в «Браге», сообщил, что португальцев, владеющих правами на хавбека, не устроили условия по гарантии платежа со стороны петербургской команды. В итоге руководство клуба решило завершить переговоры.



«О имеющихся сложностях в осуществлении платежей европейским контрагентам из России известно давно. В «Браге» боялись, что не смогут получить деньги и потеряют игрока. Дать гарантии платежа никто не сможет», - отметил источник «Чемпионата».



Ранее о возможном переезде Саласара в Санкт-Петербург писали португальские и испанские ресурсы. Сообщалось, что 3-го февраля полузащитник завершил медицинское обследование перед трансфером, размер которого должен был составить 15 млн евро + 5 млн евро бонусами.