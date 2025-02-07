«Ливерпуль» может купить Де Йонга у «Барселоны» за 35 млн евро

Дата публикации: 07-02-2025

Карьера Френки де Йонга может продолжиться в «Ливерпуле». «Мерсисайдцы» прорабатывают вариант с подписанием хавбека «Барселоны» по окончании сезона. Информацией поделился ресурс «Caught Offside».



«Барселона», которой не удалось договориться с нидерландцем о пролонгации соглашения, может отпустить его за 35 млн евро.



В сезоне 2024/2025 де Йонг появлялся на поле в футболке «сине-гранатовых» в 21 поединке (2 забитых мяча, 1 ассист). Его соглашение с каталонцами истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 45 млн евро.



Боссы «Ливерпуля» уверены, что команде необходимо усиление в среднюю линию. Помимо де Йонга, англичане наблюдают за Ангело Штиллером, представляющим «Штутгарт».