"Бавария" - "Вердер". Прогноз на матч чемпионата Германии 7 февраля

Дата публикации: 07-02-2025 09:37

Лидеру Бундеслиги предстоит непростое испытание в матче против «Вердера» из Бремена.

21-й тур чемпионата Германии стартует в пятницу на «Алльянц-Арене», где «Бавария» примет гостей. Команда Венсана Компани начала 2025 год в отличной форме, одержав пять побед подряд в Бундеслиге с общей разницей мячей 15:6. Кроме того, мюнхенцы находятся в впечатляющей домашней серии — 13 матчей без поражений, из которых 12 побед и всего одна ничья, а началась эта успешная полоса еще в апреле прошлого года.

Перед «Вердером» стоит сложнейшая задача – увезти очки из Мюнхена. Несмотря на достойное 8-е место в таблице и всего три очка отставания от топ-4, бременцы подходят к матчу с серьезными кадровыми проблемами. Основные защитники Штарк и Фридль пропустят встречу из-за дисквалификаций, а Биттенкурт, Бёрк и Юнг травмированы. Есть вопросы и по участию других игроков.

Хотя в прошлом туре «Вердер» обыграл дома «Майнц» (1:0), прервав серию из четырех поражений, на продолжение успешной серии в Мюнхене рассчитывать сложно. Однако есть интересные варианты для ставок.

Коэффициент на победу «Баварии» с форой (-2,5) остается невысоким (около 1.8), поэтому стоит обратить внимание на гол гостей. В трех последних матчах мюнхенцы неизменно пропускали, а в прошлом туре позволили дебютанту элиты «Хольштайну» забить трижды. В связи с этим можно рассмотреть ставку «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 2.00–2.05.

Еще один любопытный вариант — ставка на ранний гол. В пяти последних домашних матчах «Бавария» открывала счет в первые 20 минут. Коэффициент на гол в первые 15 минут составляет 2.3–2.35.



