Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил, почему клуб воздержался от активных трансферов

Дата публикации: 07-02-2025 15:10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выступил на пресс-конференции перед сегодняшним матчем 1/8 финала Кубка Англии против «Лестера».

Одной из главных тем общения с прессой стали трансферы, ведь, несмотря на сложное положение в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» практически не проявлял активности на рынке. Единственным новичком команды этой зимой стал Патрик Доргу, приобретенный у «Лечче» за 30 миллионов евро.

По словам Аморима, одной из ключевых проблем клуба в прошлом были необдуманные трансферы. Учитывая предыдущий опыт, специалист предпочел сосредоточиться на работе с текущим составом.

«Мы подходим к трансферам с большой осторожностью, так как ранее допускали ошибки. Вносить изменения в середине сезона — это всегда риск, особенно для тренера. Однако у меня есть четкое видение того, что нужно команде, и я осознанно пошел на этот шаг. Я уверен, что в будущем это решение принесет свои плоды», — заявил португалец.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ и потерпел 7 поражений в последних 11 матчах чемпионата, что добавляет Амориму поводов для размышлений.