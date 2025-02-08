«Лидс» может приобрести Сперцяна у «Краснодара» летом

Дата публикации: 08-02-2025 23:42

Английский «Лидс Юнайтед» изучает возможность подписания хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Такой информацией располагает «TEAMtalk».



Согласно источнику, боссы «павлинов» попытаются заполучить игрока сборной Армении в том случае, если их команда по итогам сезона завоюет путевку в АПЛ. В 31 сыгранном матче Чемпионшипа «Лидс» набрал 66 очков и занимает первое место в таблице.



Сперцян – воспитанник академии «Краснодара». В сезоне-24/25 атакующий полузащитник провел 26 матчей, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.



С российским клубом 24-летний футболист связан контрактом до лета 2026 года. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Сперцяна в 20 000 000 евро.