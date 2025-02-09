Слот может привести в «Ливерпуль» нового защитника

Дата публикации: 09-02-2025 23:02

«Transfer News Live», ссылаясь на «Caught Offside», сообщает об интересе «Ливерпуля» к Давиду Ганцко, принадлежащему «Фейеноорду». Переход центрбека «мерсисайдцы» могут оформить по завершении сезона.



Арне Слоту, возглавляющему «Ливерпуль», известны возможности Ханко, поскольку ранее он уже тренировал словака, будучи наставником «Фейеноорда».



В нидерландскую команду защитник перебрался в 2022 году из «Спарты» за 8,3 млн евро. Действующее соглашение Ганцко с «Фейеноордом» рассчитано до июня 2028 года. В сезоне 2024/2025 на счету 27-летнего футболиста 31 игра в составе клуба из Роттердама (3 забитых мяча, 4 голевых паса).



Рыночный ценник на словацкого защитника равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).