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«МЮ» получил отказ от Фермина на предложение перейти из «Барселоны» за 70 млн евро

Дата публикации: 09-02-2025 23:05

По данным ресурса Sport.es, карьера Фермина Лопеса могла продолжиться в «Ман Юнайтед». Однако хавбек «Барселоны» ответил отказом на предложение «манкунианцев», сделанное в январе. Испанец также отверг и вариант с переходом в «Астон Виллу».

Сообщается, что английские клубы предлагали «сине-гранатовым» 70 млн евро. Однако Лопес «не хотел слышать» ничего о возможном уходе из «Барселоны». Полузащитник уверен, что еще сможет проявить себя в составе каталонцев.

В текущем сезоне Лопес провел за «Барсу» 24 игры (4 забитых мяча, 5 ассистов).

Срок действия контракта 21-летнего футболиста с командой Ханси Флика ограничен 2029 годом. Ориентировочный ценник на Лопеса составляет 50 млн евро (Transfermarkt.de).

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