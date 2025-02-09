«Челси» намерен купить Диаса у «Ливерпуля» грядущим летом

Дата публикации: 09-02-2025 23:05

«Челси» заинтересован в услугах Луиса Диаса из «Ливерпуля». Информацию опубликовал ресурс «Antena 2».



Лондонцы попробуют оформить переход вингера по завершении сезона 2024/2025. «Пенсионеры» готовы приложить максимум усилий для успешного закрытия сделки и сделать 28-летнего колумбийца одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов клуба.



«Мерсисайдцы» выкупили права на Диаса в январе 2022 года у «Порту», заплатив за него 53 млн евро.



В текущем сезоне Луис выходил на поле в футболке «Ливерпуля» в 32 встречах (12 забитых мячей, 3 результативных паса).



Соглашение Диаса с «красными» истекает в середине 2027 года. Трансферный ценник на вингера составляет 85 000 000 евро («Transfermarkt»).