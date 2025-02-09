Игрок ЦСКА Обляков прокомментировал слухи об интересе «Динамо»

Дата публикации: 09-02-2025 23:06

Хавбек ЦСКА Иван Обляков отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о возможном трансфере в «Динамо».



«Да, я читал про «Динамо», но со мной никто не связывался. Вообще я спокойно отношусь к подобного рода информации. Может кто-то из вас об этом и написал. Меня все устраивает в ЦСКА, я давно в команде и хочу дальше прогрессировать. Надеюсь, когда-нибудь будет возможность уехать в Европу», - сказал 26-летний футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Обляков перебрался в стан «армейцев» из «Уфы» в августе 2018 года. Сумма сделки составила 4 000 000 евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 5 результативных передач в 24 матчах.



«Трансфермаркт» оценивает атакующего полузащитника в 9 млн евро. Трудовой договор Облякова с ЦСКА истекает в 2027 году.