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Тель может перейти в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 09-02-2025 23:07

«The Sun» информирует, что карьера Матиса Теля может продолжиться на «Олд Траффорд». Форвард «Баварии» изучает вариант с переходом в стан «красных дьяволов» по окончании арендного соглашения с «Тоттенхэмом», рассчитанного до лета 2025 года.

После разгрома в полуфинале Кубка лиги, где «шпоры» были разбиты «Ливерпулем» (0:4), француз разочаровался в лондонской команде. Внимание «МЮ» футболист привлекал еще до перехода в «Тоттенхэм». Вместе с тем у «шпор» есть возможность оформить полноценный переход Теля ближайшим летом.

В текущем сезоне в активе Матиаса 1 ассист в 15 встречах.

Контракт Теля с «Баварией» действует до лета 2029 года. Ресурс Transfermarkt.de оценивает 19-летнего нападающего в 30 миллионов евро.

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