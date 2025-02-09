«Арсенал» нацелился на вингера «Боруссии» Д

Дата публикации: 09-02-2025 23:08

Карим Адейеми, представляющий «Боруссию» из Дортмунда, привлек внимание одного из ведущих клубов Англии. Об этом пишет «Fichajes».



По информации источника, в услугах 23-летнего крайнего нападающего заинтересован «Арсенал» и лично главный тренер команды Микель Артета. В Лондоне понимают важность Адейеми для «Боруссии», поэтому «канониры» будут готовы приложить все усилия, чтобы провернуть сделку.



Ранее пресса «сватала» немецкого футболиста в «Челси», «Ливерпуль» и «Барселону».



Карим стал игроком «Боруссии» в 2022 году. С тех пор он поучаствовал в 83 матчах, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.



Трудовой договор вингера со «шмелями» в силе до 30.06.2027. Ориентировочная стоимость Адейеми равняется € 35 млн.