02:02 ()
Свернуть список

Криштиану Роналду продлил контракт с "Аль-Насром" до 2026 года

Дата публикации: 10-02-2025 01:47

Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, новое соглашение 40-летнего форварда с саудовским клубом будет действовать до лета 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись 23 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close