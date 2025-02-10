Криштиану Роналду продлил контракт с "Аль-Насром" до 2026 года

Дата публикации: 10-02-2025 01:47

Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, новое соглашение 40-летнего форварда с саудовским клубом будет действовать до лета 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись 23 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.