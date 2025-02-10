"Манчестер Сити" нацелился на замену Де Брёйне за сумму свыше 100 миллионов евро

Дата публикации: 10-02-2025 15:31

"Манчестер Сити" проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику "РБ Лейпциг" Хави Симонсу, сообщает El Nacional.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассматривает нидерландца в качестве потенциальной замены Кевину Де Брёйне. По информации источника, немецкий клуб рассчитывает выручить за игрока более 100 миллионов евро.

Напомним, Симонс перешел в "РБ Лейпциг" из "ПСЖ" в январе за 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 18 матчей, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне может покинуть "Манчестер Сити" и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.