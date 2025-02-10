Араухо вновь выбыл из строя – очередная потеря для "Барселоны

Дата публикации: 10-02-2025 15:31

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо вновь выбыл из строя из-за травмы.

25-летний уругваец лишь недавно вернулся в основной состав после шестимесячного восстановления, но уже на 22-й минуте матча Ла Лиги против "Севильи" (4:1) был вынужден покинуть поле.

Араухо впервые вышел на поле 4 января после повреждения, полученного в июльском четвертьфинале Кубка Америки против Бразилии. Однако в игре с "Севильей" хавбек соперника Сауль Ньигес грубо сыграл против него, что привело к травме. Защитник попытался продолжить встречу, но вскоре уступил место Пау Кубарси.

По информации журналиста Хави Мигеля, у Араухо подозрение на растяжение лодыжки. Если диагноз подтвердится, Ханс-Дитер Флик не сможет рассчитывать на игрока как минимум три недели.