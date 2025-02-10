Диего Симеоне: "Я всё ещё уверен, что 'Барселона' — лучшая команда в лиге"

Дата публикации: 10-02-2025 15:36

В субботу в матче 23-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" сыграл вничью 1:1 с "Реалом". После игры главный тренер "матрасников" Диего Симеоне отметил напряженную борьбу за чемпионство. "Реал" сохраняет лидерство в таблице, опережая "Атлетико" на одно очко, занимая первое место, в то время как "Атлетико" находится на втором. Однако Симеоне уверен, что на данный момент лучшей командой лиги является "Барселона", которая располагается на третьей позиции, отставая от "Атлетико" всего на одно очко и от "Реала" — на два. "Я по-прежнему считаю, что 'Барселона' — лучшая команда лиги. Они отлично атакуют, их игроки обладают невероятной скоростью и играют на высоком уровне как команда", — сказал Симеоне.