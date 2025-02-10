"Ювентус" - ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 февраля

Дата публикации: 10-02-2025 23:33

В главном еврокубке стартует нокаут-раунд, и команды получили возможность дозаявить зимних новичков. "Ювентус" воспользовался этим по максимуму.

Туринцы заняли лишь 20-е место на групповом этапе, хотя перед январскими турами претендовали на топ-8. Сказались травмы и нестабильность команды Мотты, которая в Серии А также теряет много очков. Кроме того, зимой "бьянконери" не могли заявить новичков, а теперь ситуация изменилась. В команду пришли защитники Алберту Кошта, Ренату Вейга и Ллойд Келли, а главное – нападающий Рандаль Коло Муани, который забил 5 голов в трех дебютных матчах и оттеснил на скамейку Душана Влаховича.

ПСВ, в свою очередь, усилился лишь арендой Тайрелла Маласии из "МЮ", но потерял Ирвинга Лосано (перешел в "Сан-Диего"), а также двух защитников – бельгийца Маттео Дамса и Фредрика Оппегора. Команда явно не стала сильнее. В феврале эйндховенцы впервые в сезоне уступили первое место "Аяксу", сыграв вничью с НЕКом (3:3) и "Виллем II" (1:1), но в Кубке страны обыграли "Фейеноорд" (2:0). При этом ПСВ продолжает много забивать – в 11 матчах подряд команда не уходит с поля без голов, а в 9 из них было не менее трех мячей (в 8 – четыре и более).

На групповом этапе "Ювентус" уже обыгрывал ПСВ в Турине (3:1), и пропущенный мяч тогда стал для итальянцев первым в сезоне. Ожидаем похожий сценарий и сейчас. Возможные ставки:

✅ "Тотал больше 2,5" – кф. 2,00-2,05.

✅ "Обе забьют и тотал больше 3,5" – кф. 3,7-3,75.

✅ "Победа "Ювентуса" + тотал больше 2,5" – кф. 3,2-3,25.