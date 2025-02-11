"Спортинг" - "Боруссия" (Дортмунд). Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 февраля

Дата публикации: 11-02-2025 00:55

Плей-офф Лиги чемпионов – это не только топ-противостояния вроде "Манчестер Сити" против "Реала", но и менее громкие дуэли, такие как матч между "Спортингом" и "Боруссией". Их первая встреча пройдет на стадионе "Жозе Алваладе".

Обе команды пробились в плей-офф непростым путем. Подопечные Нико Ковача могли выйти в 1/8 финала напрямую – им не хватило всего одного очка, как и "Байеру", "Лиллю" и "Астон Вилле". А вот "Спортинг" рисковал остаться за бортом турнира, но спасительное очко в последнем туре (1:1 с "Болоньей") позволило португальцам продолжить борьбу.

В национальных чемпионатах команды находятся в разной форме. "Спортинг" лидирует в португальской Примейре, но в пятницу упустил победу над "Порту" в добавленное время (1:1). "Боруссия" же переживает непростые времена – после субботнего поражения от "Штутгарта" (1:2) она остается в середине таблицы Бундеслиги.

Возможные ставки на матч:

✅ "Боруссия" не проиграет (Х2) – кф. около 1,7.

✅ "Тотал больше 2,5" – кф. около 1,7.