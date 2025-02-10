«Кайрат» объявил о переходе Сатпаева в «Челси»

Дата публикации: 10-02-2025 23:33

«Челси» подписал Дастана Сатпаева, ранее защищавшего цвета «Кайрата».



«Рады поздравить Дастана со знаковым этапом в карьере! Уверены, что у него впереди много новых вершин!», - говорится в заявлении пресс-службы команды из Казахстана.



Ранее СМИ писали, что переход Сатпаева обойдется лондонцам в 2 млн фунтов. Еще 1,6 миллиона «Кайрат» может получить в качестве бонусов. Трудовой договор «аристократов» с 16-летним форвардом будет рассчитан на 5 лет.



К «Челси» новичок сможет присоединиться лишь по окончании сезона 2025/2026. До момента совершеннолетия он останется в «Кайрате».



В Юношеской лиге УЕФА Сатпаев провел 4 встречи, отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.