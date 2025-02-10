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Защитник «Лануса» отправляется на медосмотр перед трансфером в «Динамо»

Дата публикации: 10-02-2025 23:34

Состав «Динамо» в скором времени может пополниться Хуаном Касересом. Защитник «Лануса» вылетел для прохождения медицинского обследования, после чего трансфер будет официально оформлен. Об этом рассказал «Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией.

«Командам лишь сейчас удалось согласовать условия перехода футболиста, теперь все готово для закрытия сделки», - отметил источник «Чемпионата».

Сообщается, что москвичи намерены разорвать трудовой договор с Эли Дасой для высвобождения места под новичка.

Примечательно, что состав «Лануса» Касерес пополнил всего месяц назад. За это время он провел 3 игры (1 голевой пас).

Рыночный ценник на 24-летнего парагвайца равняется 1 млн евро («Transfermarkt»).

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