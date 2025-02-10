«Барселона» хочет избавиться от Роке

Дата публикации: 10-02-2025 23:35

Ханс-Дитер Флик, возглавляющий «Барселону», не нуждается в услугах Витора Роке, пишет «Diario Sport». Специалист уверен, что форвард не подходит для его команды. Боссы каталонцев считают, что подписали соглашение с бразильцем преждевременно. По окончании сезона «сине-гранатовые» рассчитывают продать его за сумму порядка 25 000 000 евро.



«Барселона» выкупила права на игрока у «Атлетико Паранаэнсе» в январе прошлого года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. С момента перехода Роке провел за клуб 16 встреч (2 гола).



В сезоне 2024/2025 бразилец находится в аренде в «Бетисе». В 20 играх Ла Лиги он забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.



Контракт Роке с «Барсой» истекает в 2031 году. Transfermarkt.de оценивает 19-летнего нападающего в 20 млн евро.