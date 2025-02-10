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«Олимпиакос» назвал «Зениту» минимальную стоимость Коштиньи

Дата публикации: 10-02-2025 23:36

«Олимпиакос» озвучил сумму, за которую в клубе готовы расстаться с Жоау Коштиньей. К защитнику есть интерес со стороны «Зенита».

«Для «Олимпиакоса» Коштинья является одним из ключевых игроков. Клуб не планирует расставаться с ним зимой. На трансфере португальца пирейцы хотят заработать не меньше 20 млн евро. Вероятность перехода в «Зенит» минимальна», - публикует заявление источника ресурс «Sport24».

Ранее СМИ сообщали, что «сине-бело-голубые» предлагали за Коштинью свыше 10 млн евро, но получили отказ от греческой команды.

Трудовые отношения португальца с «Олимпиакосом» действуют до 2028 года. В этом сезоне Жоау появлялся на поле в 27 встречах (3 результативных паса).

Ориентировочная стоимость Коштиньи составляет 4,5 млн евро («Transfermarkt»).

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