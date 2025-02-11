"Манчестер Сити" - "Реал Мадрид". Прогноз на матч ЛЧ 11 февраля

Дата публикации: 11-02-2025 20:40

Четвертый сезон подряд команды Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти встретятся в Лиге чемпионов. Однако если ранее эти противостояния происходили на более поздних стадиях турнира, то теперь одному из них предстоит завершить путь уже на стадии 1/8 финала. Первая встреча этого легендарного дуэля пройдет на "Этихаде".

В 2022 и 2023 годах эти команды боролись за путевки в финал и полуфинал соответственно, а в этот раз победитель по сумме двух матчей попадет в 1/8 финала. Причиной тому стали неудачные результаты на групповом этапе. "Реал" с тремя поражениями в восьми матчах оказался лишь на 11-м месте в группе, а "МанСити" лишь в последнем туре обеспечил себе выход, решив все в последней части встречи.

Анчелотти одержал победу над Гвардиолой в 2022 и 2024 годах, но проиграл в 2023. Также стоит вспомнить их встречи в 2020 году, когда первый матч прошел в феврале, а ответный — в августе, и тогда победу одержал "Манчестер Сити". В том сезоне у "Реала" еще был Зинедин Зидан на посту тренера.

"Сливочные" уже не раз одерживали победы, несмотря на то, что их соперники считались фаворитами. Что же будет в этот раз, когда "Манчестер Сити" переживает кризис, который все еще не завершился? "Горожане" едва одолели "Лейтон Ориент" из третьего дивизиона в Кубке Англии, а неделю назад потерпели сокрушительное поражение от "Арсенала" (1:5). "Реал" тоже не без проблем: несмотря на неудачу в мадридском дерби с "Атлетико", команда продемонстрировала сильный второй тайм, не сумев победить лишь из-за несчастья или мастерства Диего Симеоне. В любом случае, кажется, что "Реал" подходит к плей-офф Лиги чемпионов в отличной форме.

Тем не менее, многие все еще считают фаворитом команду Гвардиолы, по крайней мере в сегодняшней встрече. В связи с этим ставить на победу "МанСити" с форой Х2 (кф. до 1.80) выглядит разумно. Также интересен вариант с победой "Реала" с форой 0 (кф. до 2.45). А с учетом проблем в обороне "горожан", ставка на тотал голов больше 3.5 (кф. до 2.20) обещает быть интересной.