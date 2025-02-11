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Карло Анчелотти о "Ман Сити": "У них были сложности, но они остаются конкурентоспособной командой"

Дата публикации: 11-02-2025 20:40

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о проблемах "Манчестер Сити" в этом сезоне перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов с английской командой. "Я немного удивлен. У них был сложный период с травмами и поражениями, но, судя по тому, что я наблюдал, это по-прежнему очень сильная и конкурентоспособная команда. Я уверен, что "Сити" по-прежнему силен", — цитирует наставника "Реала" портал Managing Madrid. В этот вторник, 11 февраля, "Манчестер Сити" в первом матче стыковочного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25 примет "Реал".

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