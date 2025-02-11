Гвардиола о Лиге чемпионов: "Заняв 22-е место из 24, не приходится рассчитывать на поблажки"

Дата публикации: 11-02-2025 20:46

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о предстоящих матчах с "Реалом" в стыковом раунде Лиги чемпионов.

"Мы не сыграли на своем лучшем уровне, и поэтому вполне справедливо находимся в той позиции, в которой мы есть. Жребий — это жребий, и мы принимаем вызов. Если ты финишируешь 22-м из 24 команд, не можешь рассчитывать на поблажки. Мы не набрали достаточно очков, чтобы приблизиться к топ-8, и получили именно то, что заслужили. У нашей команды есть нечто особенное, и я надеюсь, что завтра мы сможем это продемонстрировать", — сказал Гвардиола, слова которого приводит официальный сайт клуба.