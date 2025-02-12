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Дибала остается целью испанского топ-клуба

Дата публикации: 12-02-2025 02:51

По данным издания «Todofichajes», «Атлетико» по-прежнему проявляет интерес к Пауло Дибале. На подписании нападающего настаивает Диего Симеоне, возглавляющий мадридскую команду.

Аргентинец связан трудовыми отношениями с «Ромой». Его контракт с римской командой истекает в 2026 году. При этом в договоре присутствует условие по отступным. Выкупить права на Дибалу можно за 12 млн евро.

В сезоне 2024/2025 в активе 31-летнего форварда 29 встреч за «джаллоросси» (6 забитых мячей, 3 результативные передачи).

За сборную Аргентины Дибала дебютировал в 2015 году. Всего за национальную команду он провел 40 матчей (4 забитых мяча).

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