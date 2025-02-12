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«Спартак» близок к еще одному громкому трансферу

Дата публикации: 12-02-2025 02:51

«Спартак» заметно продвинулся в переговорах по переходу Жедсона Фернандеша, пишет «СЭ». До конца недели хавбек может стать игроком «красно-белых».

Фернандеш обучался футболу в системе «Бенфики». В различные периоды своей карьеры португалец защищал цвета «Тоттенхэма», «Галатасарая» и «Ризеспора». Состав «Бешикташа» Жедсон пополнил в 2022 году. Его трансфер обошелся клубу в 6 млн евро.

С «Бешикташем» Фернандеш связан трудовым договором до середины 2027 года. В сезоне 2024/2025 футболист выходил на поле в составе турецкой команды в 33 встречах (8 забитых мячей, 2 голевые передачи).

Ориентировочный ценник на 26-летнего полузащитника равняется 17 млн евро (по данным ресурса Transfermarkt.de).

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