"Эвертон" - "Ливерпуль". Прогноз на матч АПЛ 12 февраля

Дата публикации: 12-02-2025 03:01

Мерсисайдское дерби в среду вечером обещает стать не менее зрелищным, чем матчи Лиги чемпионов. Это поединок двух непримиримых соперников, что всегда делает его особенным. Однако текущее дерби, безусловно, выделяется на фоне остальных.

Во-первых, возможно, это последний матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем», который пройдет на легендарном «Гудисон Парке», ведь с наступающим сезоном «Ириски» переезжают на новый стадион, расположенный прямо у берега реки Мерси.

Во-вторых, это первое за 12 лет дерби для Дэвида Мойеса. Он — один из двух тренеров, под руководством которых «Эвертон» завершал сезон выше «Ливерпуля» в турнирной таблице Премьер-лиги (дважды). Также Мойес — единственный наставник, с которым «Эвертон» добрался до топ-4 в Премьер-лиге.

Может ли «Эвертон» проиграть в таком матче? Конечно, но не стоит сомневаться, что хозяева выложатся на поле по максимуму, как если бы это был их последний матч. А вот «Ливерпуль» в последнее время далек от идеала. В воскресенье он проиграл в Кубке Англии «Плимуту». Да, многие основные игроки, включая Салаха и ван Дейка, получили отдых, но проигрыш аутсайдеру Чемпионшипа — это уже явный провал. Поэтому ставка на то, что «Эвертон» не проиграет, то есть на исход 1Х (коэффициент до 2.78), выглядит вполне оправданной.

Такая игра, вероятно, будет жесткой и с множеством карточек. Можно поставить на тотал желтых карточек больше 4.5 (коэффициент до 2.20).