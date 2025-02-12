"Монако" - "Бенфика". Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 февраля

Дата публикации: 12-02-2025 03:01

Плей-офф Лиги чемпионов продолжается, и на стадионе «Луи II» «Монако» примет чемпионов мира из «Бенфики», включая таких звезд, как Николас Отаменди и Анхель Ди Мария. Оба клуба завершили групповой этап с одинаковыми показателями: по 13 очков, столько же побед (4), ничьих (1) и поражений (3). Однако команда из Лиссабона особенно выделилась своей мощной концовкой, когда провела несколько ярких матчей против топ-клубов — «Барселоны» (4:5 после 4:2) и «Ювентуса» (2:0).

Вслед за этой победой над туринцами «Бенфика» набрала форму, одержав три победы подряд во всех турнирах, включая чемпионат Португалии. В то время как «Монако» столкнулось с трудностями в чемпионате Франции, где в пятницу потерпело разгромное поражение 1:4 от «ПСЖ», что практически лишило их шансов на титул.

Предлагаем следующие варианты ставок на этот матч. Во-первых, «Бенфика» не проиграет — Х2 (коэффициент около 1.7). Во-вторых, общий тотал голов больше 2,5 (коэффициент около 1.7).