Карло Анчелотти о победе над "Манчестер Сити": "Была ли это моя лучшая игра в "Реале"? Не думаю"

Дата публикации: 12-02-2025 18:50

Карло Анчелотти прокомментировал победу "Реала" над "Манчестер Сити" (3:2) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы не смогли сразу решить исход противостояния, но заработали небольшое преимущество. Игра сложилась для нас удачно, так что есть повод для радости.

Обе команды создали немало моментов, "Сити" тоже доставил нам трудности. Теперь важно как следует подготовиться к ответной встрече.

Лучшая ли это игра за мое время в "Реале"? Не думаю. Мы ожидали такой борьбы, временами не хватало баланса, но самоотдача и мастерство были на высоте.

Мы придерживаемся выбранного пути, и сезон для нас сейчас действительно начинается. Эта победа придает нам уверенности.

Четверка защитников никогда раньше не играла и даже не тренировалась вместе, но, несмотря на обстоятельства, команда справилась", — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.