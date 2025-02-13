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Источник: «Барселона» продлила контракт с Левандовски

Дата публикации: 13-02-2025 02:37

«Mundo Deportivo» информирует, что «Барселона» согласовала условия нового контракта с Робертом Левандовски. Клуб договорился с поляком о пролонгации сотрудничества до середины 2026 года.

Цвета каталонцев нападающий защищает с 2022 года. Права на поляка «Барселона» выкупила у «Баварии» за 45 млн евро. Соглашение Левандовски с «сине-гранатовыми» истекает ближайшим летом.

В сезоне 2024/2025 на счету Роберта 33 поединка в футболке «Барселоны» (31 забитый мяч, 3 результативных паса).

Рыночный ценник на 36-летнего игрока составляет 15 000 000 евро (Transfermarkt.de).

«Барселона» после 23 туров располагается на третьей позиции в испанской Ла Лиге, отставая на 1 очко от «Атлетико» и на 2 очка от «Реала».

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