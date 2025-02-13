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Полузащитник «Торино» Илич не перейдет в «Спартак»

Дата публикации: 13-02-2025 02:37

Ресурс «Legalbet», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что трансфер Ивана Илича в «Спартак» не состоится по ряду причин.

Франсис Кахигао, недавно назначенный спортивным директором «красно-белых», понимает все риски, связанные с регулярными травмами серба, а также величину финансовых затрат, которые клуб понесет в случае его перехода (порядка 30 млн евро с учетом зарплаты по контракту).

Кахигао знаком с ситуацией по Ивану Юричу, ранее тренировавшему «Торино». Именно он настаивал на переходе Илича в туринскую команду за 17,5 млн евро. Сам тренер уже покинул «быков», но у боссов клуба остались претензии к спортивному директору.

Соглашение Илича с «Торино» в силе до 2027 года. В этом сезоне 23-летний серб провел за «гранатовых» 13 игр (1 гол, 1 ассист).

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