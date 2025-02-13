05:35 ()
Свернуть список

Лорран пройдет медосмотр в Бразилии и подпишет контракт с ЦСКА за 8 млн евро

Дата публикации: 13-02-2025 02:37

Лорран в скором времени должен пройти медосмотр перед заключением трудового договора с ЦСКА. Информацией в своем аккаунте в соцсети «X» поделился журналист Вене Касагранде.

Сообщается, что москвичи выделили свой медицинский персонал для прохождения Лорраном медосмотра прямо в Рио-де-Жанейро. За переход атакующего полузащитника «армейцы» заплатят 8 млн евро. За эту сумму клуб получит 80-процентную долю прав на футболиста.

С «Фламенго» Лорран связан трудовыми отношениями до декабря 2029 года. В прошлом сезоне в активе 19-летнего бразильца 19 встреч за «красно-черных» с 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Ориентировочная стоимость хавбека – 12 миллионов евро (данные с портала «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close