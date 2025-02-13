"Порту" - "Рома". Прогноз на матч Лиги Европы 13 февраля

Дата публикации: 13-02-2025 09:06

"Порту" уже пять туров подряд не знает побед в чемпионате – такая серия для "драконов" крайне редка. Команда испытывает трудности не только в национальном первенстве, но и во всех турнирах. С начала года "Порту" смог одержать лишь одну победу в восьми встречах – это был успех в последнем туре общего этапа Лиги Европы против тель-авивского "Маккаби", позволивший выйти в плей-офф. На фоне неудач две недели назад в клубе произошла смена главного тренера: аргентинец Мартин Ансельми сменил Витора Бруну.

"Рома" продолжает держаться в середине турнирной таблицы Серии A, но сейчас команда демонстрирует неплохие результаты. В пяти последних матчах чемпионата "волки" трижды победили, а также сыграли вничью с "Болоньей" и лидером турнира "Наполи". В групповом этапе Лиги Европы римляне обыграли крепкий "Айнтрахт".

Важно отметить, что несмотря на кризис, "Порту" остается в тройке лидеров чемпионата Португалии и сохраняет шансы догнать вторую "Бенфику". Для "Ромы", занимающей девятое место в Серии A, Лига Европы, возможно, является единственным шансом пробиться в еврокубки на следующий сезон – и сразу в Лигу чемпионов.

Наш прогноз на этот матч: "Рома" не проиграет (коэффициент – до 1.60). Встреча обещает быть осторожной, поэтому вероятен вариант с тоталом голов меньше 2.5 (коэффициент – до 1.90).