"Юнион Сент-Жиллуа" - "Аякс". Прогноз на матч Лиги Европы 13 февраля

Дата публикации: 13-02-2025 09:07

В Брюсселе состоится первая встреча бельгийско-нидерландского противостояния в нокаут-раунде Лиги Европы.

"Юнион" принимает еврокубковых соперников на главной арене страны – стадионе "Руа Бодуэн". Хотя это и не родной "Жозеф Марьен", вмещающий всего 9,4 тысячи зрителей, на центральной арене Брюсселя команда может рассчитывать на еще более мощную поддержку болельщиков. Тем более в гости приезжает сам "Аякс".

Судя по всему, "Юнион" вновь упустил шанс впервые с 1935 года стать чемпионом Бельгии. Сейчас команда занимает третье место, но отстает от лидирующего "Генка" на 11 очков. Впереди чемпионский плей-офф, где можно побороться за путевку в Лигу чемпионов, но пока даже до "Брюгге" дистанция в 5 баллов. Возможно, стоит попробовать сделать ставку на Лигу Европы?

Однако соперник достался непростой. "Аякс" сейчас в отличной форме – поражение от латвийского РФС в последнем туре группового этапа Лиги Европы помешало амстердамцам выйти в 1/8 напрямую, но в Эредивизи команда набрала ход. Шесть побед подряд позволили коллективу Франческо Фариоли впервые в сезоне подняться на первую строчку, сравнявшись по очкам с ПСВ.

В Брюсселе "Аяксу" не помогут Вейндал, Вегхорст и бельгийский защитник Годтс. У "Юниона" дисквалифицирован защитник Сайкс, а форвард Буфаль остается в лазарете.

Оптимальным прогнозом на этот матч выглядит вариант "тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,95-2,00. Также логично поставить на "обе забьют плюс тотал больше 2,5" с коэффициентом 2,20-2,25.