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На чемпионате мира 2034 года не будет продажи алкоголя

Дата публикации: 13-02-2025 09:08

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар аль-Сауд заявил, что на чемпионате мира 2034 года алкоголь продаваться не будет.

— Отлично провести время можно и без алкоголя. Он не является обязательным.

По его словам, каждая страна имеет свою культуру, и Саудовская Аравия готова принимать гостей на своих условиях.

— Если вам захочется выпить, вы сможете сделать это после того, как покинете страну. Но у нас алкоголь не разрешен. Мы уважаем традиции других, но не собираемся менять свои ради кого-то. Разве без алкоголя жить невозможно? — добавил дипломат.

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