Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года
Дата публикации: 13-02-2025 18:11
По данным Sportico, 40-летний португальский форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Его доход составил 260 миллионов долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:
- Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов
- Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн
- Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн
- Лионель Месси (футбол) — 135 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн
- Неймар (футбол) — 133 млн
- Александр Усик (бокс) — 122 млн
- Карим Бензема (футбол) — 116 млн
- Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн
- Джон Рам (гольф) — 105,8 млн