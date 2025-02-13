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Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года

Дата публикации: 13-02-2025 18:11

По данным Sportico, 40-летний португальский форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Его доход составил 260 миллионов долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:

  1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов
  2. Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн
  3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн
  4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн
  5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн
  6. Неймар (футбол) — 133 млн
  7. Александр Усик (бокс) — 122 млн
  8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн
  9. Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн
  10. Джон Рам (гольф) — 105,8 млн
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