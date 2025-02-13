Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года

Дата публикации: 13-02-2025 18:11

По данным Sportico, 40-летний португальский форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Его доход составил 260 миллионов долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года: