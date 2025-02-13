Трансфер «Зенита» сорвался: Саласар вернулся в «Брагу»

Дата публикации: 13-02-2025 23:48

Родриго Саласар, ранее находившийся в Абу-Даби, вернулся в «Брагу», информирует ресурс «O Jogo».



Ранее ряд источников писали, что «Зениту» не удалось закрыть сделку по переходу уругвайца из-за нежелания португальцев брать на себя дополнительные риски. Александр Медведев, являющийся председателем правления петербуржцев, данную информацию опроверг.



В руководстве «Бенфики» опасались, что процесс обмена документами и мониторинга сделки будет иметь дополнительные проблемы в связи с санкциями, наложенными Евросоюзом.



Возвращение Саласара в португальскую команду подтверждает факт срыва трансфера. Сам уругваец продолжает восстанавливаться после повреждения и пока не может выйти на поле. Его контракт с «Бенфикой» действует до 2028 года.