«Барселона» продлила контракт с защитником до 2029 года

Дата публикации: 13-02-2025 23:49

На сайте «Барселоны» появилась информация о пролонгации соглашения с Пау Кубарси. Трудовой договор с защитником продлен до лета 2029 года.



«Пролонгация трудовых отношений с каталонцем подтверждает, что в клубе планируют продолжать делать ставку на молодых игроков из Ла Масии. Лишь недавно Пау исполнилось 18 лет, а на его счету уже 60 встреч за первую команду», - говорится в заявлении пресс-службы «блаугранас».



В сезоне 2024/2025 Кубарси принял участие в 36 играх в составе «Барселоны» (3 результативные передачи).



Рыночная стоимость центрбека составляет 70 млн евро («Transfermarkt»).



В марте прошлого года Кубарси дебютировал за сборную Испании. Всего в его активе 5 игр за национальную команду.