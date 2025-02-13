Топ-клубы РПЛ следят за Кравцовым

Дата публикации: 13-02-2025 23:50

По данным «РБ Спорт», сразу несколько российских грандов наблюдают за Кириллом Кравцовым, принадлежащим «Сочи». В клубе готовы продать футболиста при наличии выгодного предложения. Вместе с тем официальных запросов по полузащитнику у сочинской команды пока не было.



Кравцов обучался футболу в академии «Зенита». Заиграть в петербургской команде у него не получилось. В июле 2022 года Кирилл перебрался в «Сочи». Сумма трансфера составила 835 000 евро.



В текущем сезоне в активе 22-летнего хавбека 20 встреч в футболке сочинской команды, в которых он отличился 5 раз и отдал 1 результативную передачу.



Ориентировочный ценник на Кравцова составляет 1 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).