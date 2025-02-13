14:36 ()
Свернуть список

Топ-клубы РПЛ следят за Кравцовым

Дата публикации: 13-02-2025 23:50

По данным «РБ Спорт», сразу несколько российских грандов наблюдают за Кириллом Кравцовым, принадлежащим «Сочи». В клубе готовы продать футболиста при наличии выгодного предложения. Вместе с тем официальных запросов по полузащитнику у сочинской команды пока не было.

Кравцов обучался футболу в академии «Зенита». Заиграть в петербургской команде у него не получилось. В июле 2022 года Кирилл перебрался в «Сочи». Сумма трансфера составила 835 000 евро.

В текущем сезоне в активе 22-летнего хавбека 20 встреч в футболке сочинской команды, в которых он отличился 5 раз и отдал 1 результативную передачу.

Ориентировочный ценник на Кравцова составляет 1 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close