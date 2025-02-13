Объявлены соперники сборной России на март и июнь

Дата публикации: 13-02-2025 23:50

На сайте РФС появились имена будущих соперников российской сборной, с которыми она сыграет на ближайших сборах.



В марте подопечным Карпина предстоит встретиться с Замбией, расположившейся на 87-й строчке в рейтинге ФИФА. О месте и дате проведения игры будет объявлено позднее. Сама встреча состоится на одном из столичных стадионов.



6-го июня Россия примет дома Нигерию, находящуюся на 44-й позиции в рейтинге ФИФА. Третью товарищескую игру команда Карпина проведет через четыре дня. Ее соперником будет Беларусь (98-я в рейтинге). Локация проведения данного матча пока неизвестна.



В 2024 году России уже доводилось играть с Беларусью. Тогда подопечные Карпина оказались сильнее (4:0).



Как сообщили в РФС, данные встречи будут учтены в рейтинге ФИФА.